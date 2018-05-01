حملات مكثفة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

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مباحث التموين

حملات مكثفة

الرقابة التموينية

وجهت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "ع ا م" 46 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدون ترخيص، لقيامه بإدارة الثلاجة بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، حيث تم ضبط 3 أطنان جبنة رومى وبيضاء، وضبط "أح ع" 39 سنة، صاحب مصنع مواد غذائية بدون ترخيص بمدينة كوم حمادة، لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على مصدرها، حيث تم ضبط عدد 1080عبوة كاكاو.

تم اتخاذ الإجراءت اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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