طوارئ في بنى سويف لمتابعة التطورات الحالة الجوية

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تابع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف سير العمل بغرفة العمليات الرئيسية والمنعقدة بالديوان العام والتي تتصل بغرفة عمليات مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، حيث تتابع على مدار الساعة كل التطورات خاصة فيما يتعلق بحالة الجو والتفاعل ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات في سوء الأحوال الجوية، وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات والمناطق بأنحاء الجمهورية واطمأن المحافظ على سير العمل بالغرفة والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية والمختصةوالقطاعات الحيوية.

وشدد على ضرروة استمرار التقارير اللحظية لكل المستجدات في القطاعات الحيوية، ومراقبة حدوث التطورات المحتملة في حالة الطقس ومراقبة توافر الاستعدادات اللازمة لأية تغيرات مفاجئة، بالإضافة إلى الإطمئنان على توافر التدابير المناسبة في مجال توريد القمح وضمان عدم تأثره بأية تقلبات محتملة الحدوث حسب ماجاء عن هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح للمحافظ اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد مجموعة من التدابير الاحترازية التي اتخذتها لجنة القمح بالغرفة تحسبًا لسقوط أمطار أو هبوب عواصف" بالتزامن مع موسم توريد القمح"، حيث أفادت اللجنة أنه تم التواصل مع كل جهات التسويق باعتبارها المسؤول الأول عن سلامة الأقماح الموردة إليها"، حيث تم التنبيه بإيقاف التسليم حال هطول أمطار أوهبوب عواصف،مع التشديد على تغطية جميع الأقماح المستلمةوالمكشوفة بأغطية من المشمعات، والتنبيه بإلزام أصحاب السيارات المحملة بالأقماح بتغطيتها بالمشمعات تجنباً للأمطار والأتربة ، فضلاً عن التأكيد على عدم استلام أية أقماح بها نسبة رطوبة أو مخلوطة بالمياه

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