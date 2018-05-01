» «روقة» يقرر الرحيل عن الزمالك

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المصريون

الزمالك

روقة

استقر محمد أشرف «روقة»، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الرحيل من القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعجب «روقة»، من استبعاده المستمر من المباريات في الفترة الأخيرة، حيث أنه كان من بين العناصر الأساسية في الزمالك، خلال فترة تولي المونتنجري نيبوشا يوفوفيتش، المسؤولية الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يعقد اللاعب جلسة مع الجهاز الفني الحالي، بقيادة خالد جلال، عقب مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا، الأربعاء، في ربع نهائي كأس مصر.

وفي حالة لم يجد أشرف «روقة» حلًا لموقفه من المشاركة في المباريات، سيضطر للبحث عن عروض جديدة للرحيل في الصيف عن الزمالك.


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