» مرتضى: أخشى من تلفيق تهمة تحرش بـ«صافيناز»

01 مايو 2018 - 05:14 م

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن قضية إلغاء لجنة الوصايا تم حجزها للحكم، مشيرًا إلى أنه واثق من سلامة موقفه القانوني.

وأضاف "مرتضى"، أنه يطبق اللائحة التي اعتمدتها الدولة، قائلًا: «لو اللجنة اللي موجودة قعدت 100 سنة مش هيلقوه حاجة غلط».

وأشار إلى أن الإعلامي أحمد شوبير، أكد صدق حديثه والتي يؤكد براءته من كافة التهم الموجهة لمجلس إداراته، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتغير لو أرادت اللجنة غير ذلك قائلًا، «اللجنة ممكن تجبلي الراقصة صافيناز وتقول مرتضى اتحرش بيها».

وتابع: أنه رجل قانون لا يمكن أن يخالف اللوائح وأن توقيعه على الأوراق بكلمة "تطبق اللائحة" يؤكد أن القرارات التي يتخذها المجلس طبقا للوائح التي اعتمدتها الدولة.

واختتم رئيس الزمالك، أنه رجل يداه نظيفتان ولا يخالف القانون رغم محاولات البعض تشويه صورته معقبا "أخشى من تلفيق لي تهمة التحرش بصافيناز".

يذكر أن اللجنة المالية بنادي الزمالك المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع، عملها بقرار من نيابة الأموال العامة، من بعد تحرير محضر مناقشة وإنهاء إجراءات استمرت أكثر من ثلاث ساعات مع شريف حسين بصفته نائب المدير التنفيذى للقلعة البيضاء.



