«تاكيس جونيس» مديرًا فنيًا لوادي دجلة

01 مايو 2018 - 05:21 م

وافق اليونانى تاكيس جونيس، على تدريب فريق وادى دجلة، خلال الموسم المقبل خلفا لطارق العشرى الذى أعلن رحيله عن تدريب الفريق عقب نهاية منافسات كأس مصر .

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب المسئولين فى وادى دجلة مع المدرب اليونانى من أجل إقناعه بتدريب الفريق نتيجة القناعات الكاملة بالإمكانيات التى يمتلكها المدير الفنى كونه يتولى تدريب نادى إيركوليس اليونانى التاربع لماجد سامى مالك مجموعة أندية وادى دجلة .

ويتبقى أن يقوم جونيس بالتوقيع على عقود تدريبه لوادى دجلة خلال الساعات القليلة المقبلة.