» رئيس الوزراء الإثيوبي يزور «سد النهضة»

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سد النهضة

إثيوبيا

رئيس الوزراء الاثيوبي

أبي أحمد

زار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، سد النهضة، اليوم الثلاثاء، برفقة نائبه "دقي ممكن"، وعدد كبير من المسؤولين بحكومته.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم، أن رئيس الوزراء، والوفد المرافق له، وصلا سد النهضة بإقليم بني شنقول غمز، في زيارة عمل، وطافا على السد واستمعا إلى توضيحات من مدير المشروع سمنجاو بقيلي، حول السد.

ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء مناقشات مع ممثلي سكان إقليم بني شنقول غمز، بمدينة أسوسا، حاضرة الإقليم.

وتأتي زيارة أبي أحمد، إلى الإقليم الذي يُبنى عليه السد، في إطار جولاته لعدد من المناطق والأقاليم في البلاد.

ويتمتع إقليم بني شنقول غمز، بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم.

وشرعت الحكومة، في إنشاء مشروع سد النهضة، في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق، بمدينة "قوبا"، على الحدود الإثيوبية-السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة أديس أبابا.

ويزور أبي أحمد، غدا الأربعاء، السودان في زيارة رسمية تستغرق يومين.

والأحد الماضي، أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، أن أديس أبابا، ستستضيف اجتماعين يومي 5 و15 مايو الجاري، بهدف إيجاد تفاهمات في ملف السد.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، في 5 أبريل الماضي، جولة مفاوضات حول السد، على مستوى وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدول الثلاث، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.


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