«الهلباوي» مُهدد بالأشغال الشاقة المؤبدة

01 مايو 2018 - 06:13 م

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه طبقًا للدستور والقانون، الخاص بالأحزاب السياسية وكذلك الخاص بالإرهاب، فإن جماعة "الإخوان المسلمين"، هي "جماعة إرهابية ومحظورة، ومن ثم لا يجوز الدعوة لإجراء مصالحة أو تفاوض معها".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف الجمل، أن "الدستور والقانون، نصا على أن هناك عقوبة على الانتماء لها أو العمل تحت مظلتها؛ لأنه ضد نظام الدولة وأمنها، وأيضًا يُعارض دستور الأحزاب السياسية".

وعقب إطلاق الدكتور كمال الهلباوي، القيادي والمتحدث السابق باسم جماعة "الإخوان المسلمين" في الخارج، مبادرته التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 5 سنوات، طالب سياسيون وحقوقيون وأعضاء في البرلمان بمحاكمته.

وتابع الجمل: "العقوبة تصل في مثل هذه الحالات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إذ أن الدعوة للمصالحة يعني السماح لها بممارسة نشاط سياسي مرة أخرى، وهذا محظور قانونًا".