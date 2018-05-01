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مصرع طفلة غرقًا في حمام سباحة بالمنيا

قبلي وبحري

جثة
جثة

جمال زكى

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مصرع طفلة

حمام

سباحة

مدينة المنيا

لقيت طفلة مصرعها داخل حمام سباحة بأحد الفنادق بمدينة المنيا وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد مصرع "م. ص. ر" 7 سنوات، مقيمة في بولاق الدكرور، بالجيزة، حيث كانت بصحبة أسرتها في زيارة للمنيا في عطلة عيد العمال، وأثناء اللهو والسباحة في حمام سباحة بأحد فنادق المنيا لقيت مصرعها غرقًا.

انتقل إلى محل الواقعة العقيد أحمد عارف مأمور بندر شرطة المنيا، والمقدم أحمد أمام نائب المأمور، والمقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، والرائد عمرو القفاص معاون أول المباحث، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام بالإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

أفاد تقرير الدكتور هاني اسحق شحاتة مفتش صحة المنيا، حدوث الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق وفشل حاد في التنفس ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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