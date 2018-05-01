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الوفد يقود ائتلافًا موازيًا لـ «دعم مصر» بالبرلمان

الحياة السياسية

أبوشقة
أبوشقة

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ائتلاف

الوفد

دعم مصر

بهاء أبوشقة

كشف مصادر عن أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب "الوفد"، يقود مفاوضات حاليًا مع عدد من النواب، لتشكيل ائتلاف وفدي تحت قبة البرلمان، ليكون منافسًا لائتلاف "دعم مصر" الذي تم تشكيله مع بداية المجلس الحالى.

وقال أبو شقة في تصريحات صحفية، إنه لن يفصح عن هذا الأمر إلا في حينه، موضحًا أنه منذ اليوم الأول وهو يعمل فقط ليكون "الوفد" لاعبًا قويًا على المسرح السياسي، وهذا الأمر لن يتخلى عنه مهما كانت الظروف.

من جانبه، قال النائب سعد الرفاعي عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد"، إن "الحزب بدأ بالفعل تشكيل ائتلاف برلماني داخل المجلس على غرار ائتلاف دعم مصر وسيتكون من عدة أحزاب".

وأضاف لـ "المصريون": "الائتلاف سيضم من 150 إلى 200 عضو ليكون موازيًا لائتلاف دعم مصر تحت قبة البرلمان وسيتكون من نواب يمثلون عددًا من الأحزاب ذات التمثيل البرلماني".

واشار الرفاعي ان الوفد لديهما يقرب من  65 نائب تحت القبة ويسعي لحصد اكبر عدد ممكن من النواب في ائتلافه الجديد بحيث يكون البرلمام مقسم الي ائتلافين دعم مصر وائتلاف الوفد الجديد .


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