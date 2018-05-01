  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:38 م
بحث متقدم
بايرن ميونخ

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

علاء مبارك

علاء مبارك: ما يحدث مع «صلاح» مهزلة

بنامج إيران النووي (أرشيفية)

كيف اخترق «الموساد» منشأة نووية إيرانية؟

سد النهضة

هكذا ترد مصر على نشر قوات إثيوبية سودانية مشتركة

زينب الغزالي

«حضور للرؤى والمنامات».. وغياب لـ«الرؤية والمصارحات»

إبراهيم عيسى

إنهاء التعاقد بين قنوات «ON» وإبراهيم عيسى

المغرب وإيران

المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ويطرد السفير

أبوشقة

الوفد يقود ائتلافًا موازيًا لـ «دعم مصر» بالبرلمان

كمال الهلباوي

«الهلباوي» مُهدد بالأشغال الشاقة المؤبدة

خيرى رمضان ورشا نبيل

هذا ما يتقاضاه خيري رمضان ورشا نبيل من «ماسبيرو»

دراسة: هذه فرص مصر في الفوز بكأس العالم

الرياضة

كاس العالم
كاس العالم

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. «كاريريس» يقود اليونان للفوز على مصر

#

شاهد.. استعدادات البرتغال للقاء الفراعنة

#

تعرف على أغنى 10 مدن فى العالم

#

محمد صلاح يتفوق على "رونالدو"

مصر

كأس العالم

المصريون

دراسة

كشف المرصد العالمي التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، في دراسة له عن فرصة كل منتخب في التتويج ببطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في روسيا هذا الصيف.

واحتل المنتخب الإسباني المركز الأول في قائمة المرشحين للظفر بلقب مونديال روسيا، متبوعا بالمنتخب البرازيلي الفائز بخمس بطولات كأس عالم، وحلت فرنسا في المركز الثالث، بينما جاءت ألمانيا حاملة اللقب، في المركز الرابع، أمام إنجلترا، وبلجيكا، والأرجنتين، وكرواتيا.

وحل منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة لبطولة كأس أمم أوروبا في المركز التاسع أمام سويسرا.

أما منتخب روسيا مستضيف بطولة كأس العالم المقبلة، فقد جاء في المركز الـ14.

واحتل المنتخب المغربي المركز الـ19، كأول العرب في القائمة، متقدما على تونس (المركز 24)، ومصر (المركز 26)، والسعودية (المركز 31).

وتذيل منتخب بنما الترتيب، إذ حل في المرتبة الـ32

واعتمد المركز الدولي للدراسات الرياضية، مؤشر "القوة"، لتحديد ترتيب المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2018.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

#إحنا_آسفين_يا_صلاح

حسام فتحي

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» زوجتي أصبحت برحم مع إيقاف التنفيذ!!
» الأمم المتحدة: نصف مليون روهنجي يعانون التهميش بأراكان
» سموحة يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر
» ترامب: موعد لقائي مع زعيم كوريا الشمالية يعلن خلال أيام
» دراسة: هذه فرص مصر في الفوز بكأس العالم
» «الطاقة الذرية»: لا مؤشر على تطوير إيران قنبلة نووية
» مقتل كبير السلفية المصرية فى فتنة «اقتحام الحرم»
» أب يغسل عاره ويقتل ابنته ويسلم نفسه للشرطة
» تحركات خليجية عاجلة بعد قرار المغرب بشأن إيران
» موعد انتهاء العاصفة الترابية
» رئيس وادي دجلة يسخر من جماهير الزمالك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة