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«الطاقة الذرية»: لا مؤشر على تطوير إيران قنبلة نووية

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الطاقة الذرية

قنبلة نووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تجد "أي مؤشر ذي مصداقية عن قيام إيران بأنشطة لتطوير قنبلة نووية بعد العام 2009".

وذكر بيان صادر عن الوكالة، أن "إيران كانت تمتلك سلسلة أنشطة لتطوير قنبلة نووية قبل وبعد العام 2003، لكن تلك الأنشطة لم تكن جزءًا من جهد منسق".

وأضاف البيان أن "الوكالة تلقت تقريرين في ديسمبر 2015، أكّدا عدم قيام إيران بأي أنشطة لتطوير قنبلة نووية بعد العام 2009".

وأشار إلى أن "الوكالة تُقيّم المعلومات المتعلقة بجميع التدابير الوقائية الحالية (فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي) مع التأكيد على عدم مناقشة أي معلومة بشكل مفتوح أمام الرأي العام".

وصرّح نبنياهو أمس الإثنين، بأنّ استخبارات بلاده توصلت إلى أدلة تشير بأنّ طهران تعمل على إعداد برنامج يتيح لها امتلاك السلاح النووي.

وكانت إيران قد وقعت اتفاقاً منتصف 2015، حول برنامجها النووي، مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا، وهو ما عارضته تل أبيب بشدة.

وينص الاتفاق النووي على التزام حكومة طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منع إيران من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها.


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