» ترامب: موعد لقائي مع زعيم كوريا الشمالية يعلن خلال أيام

01 مايو 2018 - 09:14 م

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يتوقع من البيت الأبيض الإعلان عن موعد ومكان انعقاد القمة المرتقبة بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال أيام.

وقال "ترامب" اليوم الثلاثاء في تصريحات للصحفيين "أعتقد أن موعد ومكان انعقاد القمة سيعلن خلال الأيام المقبلة".

وكان الرئيس الأمريكي، قد قال أمس الاثنين، إنه يدرس عقد القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح أو في سنغافورة، مشيرا إلى أن سنغافورة والمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين هما من بين مناطق عدة قد يختار أحدها لعقد القمة المرتقبة مع الزعيم كيم جونج أون، موضحا "ندرس دولا مختلفة، بما فيها سنغافورة، بالإضافة إلى المنطقة منزوعة السلاح".

وصرح بأنه "معجب بفكرة وجودي هناك (المنطقة منزوعة السلاح)"، مضيفا أنه "إذا نجحت الأمور هناك، قد يقام احتفال عظيم في ذلك الموقع، وليس في بلد طرف ثالث".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، يوم 21 أبريل الماضي، أنه اعتبارا من هذا التاريخ، ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، مشيرة إلى أن بيونج يانج لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.



