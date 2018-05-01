» زوجتي أصبحت برحم مع إيقاف التنفيذ!!

01 مايو 2018 - 09:25 م

السلام عليكم ورحمه الله

سيدتى مشكلتى باختصار ،،

أننى متزوج من عشرين سنة وعندى أربعة أولاد وفى المولود الأخير قامت زوجتى بربط الرحم دون علمى، وأنا كنت مسافرًا ولم تخبرنى إلا بعد الولادة بشهر.

وأنا لأني أرغب فى مزيد من الأولاد فهل أتزوج مرة أخرى علمًا بأنى أحب زوجتى جدًا وخايف أن تطلب الطلاق عند زواجى من أخرى

فماذا افعل ،، أنا فى حيرة من أمري!

(الرد)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

أخي لن أدافع عن زوجتك لأنها قطعاً أخطأت حينما اتخذت قرارًا ونفذته بدون علمك، وخاصة في قرار مصيري مثل هذا فكان الأولي أن يتم بالتنسيق بينكما مهما كانت الأسباب.. ولكن دعني أضع معك احتمالات قد تكون أرغمتها على الإقدام علي تلك الفعلة..

فمن المحتمل أن تكون زوجتك تعرضت لتعب أو مرض ما، و باستشارة الأطباء أكدوا لها ضرورة الربط، مما اضطرها لإجراء هذه العملية، وهنا فالضرورة الطبية موجودة، وخاصة لو قاربت علي سن الأربعين أو إن كانت الولادات الأربع قيصرية، وربما لم تصارحك بحقيقة تخوف الأطباء عليها خشية خوفك وحزنك عليها وأنت في الغربة.. احتمال آخر وهو أن تكون هي أُرهقت نفسيًا من مسئولية التربية وآلام وأوجاع الحمل والوضع والإرضاع، وتعلم جيداً أنك سترفض هذه العملية، وبالتالي تصرفت دون الرجوع إليك ـ ورغم أن في هذه الحالة يكون تصرفها غير جائز شرعاً ـ إلا أن هناك حالات من فوبيا الحمل والوضع تصل بصاحبتها حد الهلع والضرر.. فأرجو أن تلتمس لحبيبتك ورفيقة دربك "العذر"..

وكي أضع لكما حلولًا عملية، كان عليّ الرجوع أولًا إلي أهل الاختصاص، فقمت باستشارة أحد الأطباء الأكفاء في عالم النساء والتوليد وهو دكتور مصطفي محمود ـ استشاري النساء والتوليد.. والذي تفضل مشكورًا بالإجابة بالآتي:

• والذي سألته عن إمكانية فك الرحم المربوط بعد عمليات ربطه أم لا؟!

- ربط الأنابيب لا يمكن فكه وهو وسيلة نهائية لعدم الحمل..

•إذاً فليس هناك أمل في حمل آخر بعد ربط الرحم؟ أم أن هناك وسيلة أخري؟!

- يمكن للزوجة التي قامت بربط الرحم أن تحمل مرة أخري ولكن عن طريق أطفال الأنابيب.

• وعند سؤاله عن ما إذا كان ربط الرحم له آثار جانبية أو مشاكل صحية علي من قامت به؟!

- صرح بأن ربط الرحم لا مشاكل صحية له على الإطلاق.. إلا أن بعض النساء تندم على الربط بعد فترة وتشتاق إلي الحمل، فلا يكون متاحًا فى هذه الحالة.. وبعض النساء تضطر للربط لأسباب طبية وهنا لا بأس.

كان هذا رأي المختص.. ومن جانبي أري أنه عموماً وبالتأكيد ستعلم السبب الحقيقي وراء تصرفها حينما تلتقي بزوجتك بعد عودتك إليها بالسلامة إن شاء الله، وأتمني في جميع الأحوال ألا يؤثر ما بدر منها علي علاقتكما معاً.. فإن كان السبب غير مَرضٍ وبعد سؤال الأطباء الموثوق فيهم، فيمكن إن كان لديها الاستعداد النفسي أن يتم الحمل كما ذكر د.مصطفي عن طريق أطفال الأنابيب، كحل لمشكلتك أنت في حبك لعدد كبير من الأولاد، رغم أنه ليس بكثرة الأبناء يكون الخير بل في التركيز مع العدد الذي رزقكم الله تعالي به من أولاد بإحسان تربيتهم وإتقان تعليمهم ورعايتهم وكفايتهم.



وطالما أنك تحب زوجتك إلي هذه الدرجة وهي كذلك تبادلك نفس المشاعر وبينكما كل هذه السنوات من العشرة الطيبة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، فلا داعي إلي زواج آخر إذا كان فقط هذا هو السبب الوحيد، فالحمد الله كثيراً أن رزقتم بعدد مناسب من الذرية بارك الله لكما فيهم ونفع بهم الأمة.. فالحب والاستقرار الأسري بين الزوجين لمن الأمور المهمة للغاية، فإن توفر فمن الأفضل أن يوفر الزوج علي نفسه المشاكل المحتملة بنسبة كبيرة والتي يمكن أن تنتج عن زواج آخر، فضلاً عن عدم ضمانك أن زوجة أخري أو أكثر يمكن أن تحقق لك مبتغاك من إمبراطورية من الأبناء! فالله تعالي قد قسم الأرزاق لكل إنسان بقدر، ومنها الذرية، ولعلنا نجد كثيرًا من الأزواج والزوجات قد أنجبوا كثيرًا من البنين والبنات وليس لهم نصيب إلا في أعداد محدودة ممن أنجبوهم.. فالحمد الله تعالي علي جميع عطاياه قلت أم كثرت.

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