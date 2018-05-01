التحقيق بواقعة وفاة سيدة أثناء عملية الولادة

اكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية انه تم تشكيل لجنه من مديرية الصحه بالغربية وتم فتح التحقيق وفي واقعة وفاة احدي السيدات اثناء اجراء عملية ولادة قيصرية داخل احدي المستشفيات الخاصة بطنطا.





واضاف شرشر انه سيتم فحص الموضوع كاملا واعداد تقرير فني لعرضه علي النيابه العامة ووزارة الصحة واللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية.





وقال شرشر انه لضمان الحيادية في اعداد التقرير سيتم فحص الموضوع عن طريق اطباء من خارج مدينة طنطا ومن الممكن الاستعانه باحد اساتذة الجامعه في اعداد التقرير.





واضاف شرشر ان اي تقصير داخل مستشفيات محافظة الغربية سواء كانت حكومية او خاصة سيقابل بالردع.





وكان احد المحامين بمدينة طنطا قد تقدم ببلاغا ضد أحد المستشفيات الخاصة واتهامها بالتسبب فى وفاة زوجته عقب اجراؤها عملية ولادة قيصرية، والإهمال الطبى فى علاجها ما تسبب فى دخولها فى غيبوبة ووفاتها تاركة له طفلة عمرها 10 أيام.





حيث أكد هانى م، زوج الضحية، ان زوجته ياسمين أ 29 عاما، دخلت مستشفى "أ.أ" الخاص فى طنطا، يوم 19 ابريل الماضى، لاجراء عملية ولادة قيصرية، وظلت فى غرفة العمليات نحو 3 ساعات، وعلى يد احدي طبيبات النساء والتوليد.





وأشار فى بلاغه الذى يحمل رقم 3526 إدارى، ثان طنطا، إلى ان زوجته خرجت من غرفة العمليات ولم تمضى سوى ساعة، وفوجئوا بخروج دم من فمها وتدهور حالتها الصحية وتوقف عضلة القلب ما استدعى الاطباء لدخولها غرفة العناية المركزة وانعاش القلب اكثر من مرة، ثم دخولها غرفة العمليات مرة أخرى، وطلبوا منه الامضاء على اقرار بأنه يوافق على استئصال الرحم كونه السبب فى تدهور حالتها الصحية.





وأضاف:" ان زوجته ظلت فى غرفة العمليات نحو 5 ساعات، وتم وضعها فى غرفة العناية بعدها، وتحسنت حالتها بعض الوقت، وسرعان ما تدهورت حالتها مرة أخرى، وأصيبت بفشل كلوى واجرى لها 5 جلسات غسيل، الى جانب مشاكل فى الكبد وتوقف عضلة الرئة وتدهورت حالتها ودخلت فى غيبوبة 8 أيام حتى توفيت يوم الاحد الماضى، تاركة له طفلة عمرها 10 أيام".