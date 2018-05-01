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إسبانيا أقوى المرشحين للتتويج بالمونديال

الرياضة

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

المصريون ووكالات

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كشفت دراسة خاصة لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، يوم الثلاثاء، عن الفريق المرشح للفوز ببطولة كأس العالم المقبلة في روسيا الصيف المقبل.
وترى الدراسة أن المنتخب الإسباني الملقب بـ"الماتادور" هو المرشح بقوة للتتويج ببطولة كأس العالم متفوقًا على البرازيل الذي جاء ثانيًا، يليه فرنسا وألمانيا (حامل اللقب) وإنجلترا وبلجيكا.
أما منتخب روسيا مستضيف النسخة القادمة للبطولة العالمية فقد جاء في المركز الرابع عشر.
وعلى الصعيد العربي، جاء المنتخب المغربي في المركز التاسع عشر، يليه تونس في المركز الرابع والعشرين، متقدمًا بفارق مركزين عن مصر، وأخيرًا السعودية في المركز الحادي والثلاثين.
واعتمد المركز الدولي للدراسات الرياضية، على مؤشر القوة لتحديد ترتيب المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال.
ويتمثل المؤشر في حساب متوسط النسبة المئوية لمباريات الدوري التي لعبت منذ 1 يوليو/ تموز 2017، من قبل 23 لاعبًا الأكثر استخدامًا لكل منتخب خلال التصفيات، مع متوسط المستوى الرياضي للأندية التي يلعبون بها.
وتنطلق النسخة القادمة لبطولة كأس العالم خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز المقبلين.
ويعد المنتخب البرازيلي الأكثر تتويجًا ببطولة كأس العالم بإجمالي 5 ألقاب بفارق لقب وحيد عن منتخبي ألمانيا وإيطاليا، بينما لم تتوّج إسبانيا باللقب سوى مرة واحدة فقط. -

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