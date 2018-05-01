  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:04 ص
بحث متقدم
سد النهضة

"أديب" يكشف تطورات جديدة بشأن ملف سد النهضة

الحاجة سعدية

بالفيديو.. الحاجة سعدية تكشف كواليس الإفراج عنها

أرشيفية

خبير يكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

كلوب

تصريحات جديدة ومثيرة لـ"كلوب" عن محمد صلاح

عمرو أديب

تعليق صادم لـ"أديب" بشأن المصالحة مع "الإخوان"

مايك بومبيو

لماذا تجاهل وزير الخارجية الأمريكي الجديد القاهرة؟

علاء مبارك

علاء مبارك: ما يحدث مع «صلاح» مهزلة

بنامج إيران النووي (أرشيفية)

كيف اخترق «الموساد» منشأة نووية إيرانية؟

زينب الغزالي

«حضور للرؤى والمنامات».. وغياب لـ«الرؤية والمصارحات»

إبراهيم عيسى

إنهاء التعاقد بين قنوات «ON» وإبراهيم عيسى

كلوب: علينا توخي الحذر أمام روما الإيطالي

الرياضة

يورجن كلوب
يورجن كلوب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة سارة لجماهير ليفربول قبل موقعة روما

#

هذا ما قاله "كونتي" عن بيع تشيلسي لـ"صلاح"

#

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدف التقدم لـ«ليفربول» أمام روما

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام روما

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إنه من الممكن تخطي عقبة روما الإيطالي في إياب المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن مع توخي الحذر.
وجاءت تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدًا الأربعاء على ملعب "الأوليمبيكو".
وأكد كلوب "الجميع يخبرنا أن المواجهة صعبة بعض الشيء، ولكن من الممكن تخطيها".
وأضاف "لم يتوقع أي شخص أن يخسر برشلونة الإسباني بنتيجة 3-0 لذا فإن الحذر مطلوب لاجتياز عقبة روما والتأهل إلى النهائي".
وأوضح كلوب "ذكريات ليفربول في روما رائعة ولكن لا أحد يظن هنا أن فوز الأجداد من قبل سوف يساعدنا، إنها مجرد مباراة في ملعب رائع ومدينة رائعة أمام فريق قوي للغاية، لا يمكنك أن تصنع التاريخ بمجرد أي ذكريات ماضية في أبطال أوروبا".
وحقق ليفربول فوزًا في لقاء الذهاب على روما بخمسة أهداف لهدفين الأسبوع الماضي.
وللتأهل إلى النهائي، يكفي ليفربول الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 5-2.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب": هذا هو موعد حواري مع محمد صلاح
» بالفيديو.. قصة عم سعيد الذي فجر مواقع التواصل
» هكذا ترد مصر على نشر قوات إثيوبية سودانية مشتركة
» السعودية : ندين بشدة التدخلات الإيرانية في المغرب‎
» المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ويطرد السفير
» بالفيديو.. الريال ينتزع بطاقة العبور إلى نهائي الأبطال
» «المترو»: مد ساعات التشغيل في شهر رمضان
» «صلاح»: هذا اللاعب مثلي الأعلى
» زوجتي أصبحت برحم مع إيقاف التنفيذ!!
» دراسة: هذه فرص مصر في الفوز بكأس العالم
» مقتل كبير السلفية المصرية فى فتنة «اقتحام الحرم»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة