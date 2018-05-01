كلوب: علينا توخي الحذر أمام روما الإيطالي

01 مايو 2018 - 11:14 م

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إنه من الممكن تخطي عقبة روما الإيطالي في إياب المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن مع توخي الحذر.



وجاءت تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدًا الأربعاء على ملعب "الأوليمبيكو".



وأكد كلوب "الجميع يخبرنا أن المواجهة صعبة بعض الشيء، ولكن من الممكن تخطيها".



وأضاف "لم يتوقع أي شخص أن يخسر برشلونة الإسباني بنتيجة 3-0 لذا فإن الحذر مطلوب لاجتياز عقبة روما والتأهل إلى النهائي".



وأوضح كلوب "ذكريات ليفربول في روما رائعة ولكن لا أحد يظن هنا أن فوز الأجداد من قبل سوف يساعدنا، إنها مجرد مباراة في ملعب رائع ومدينة رائعة أمام فريق قوي للغاية، لا يمكنك أن تصنع التاريخ بمجرد أي ذكريات ماضية في أبطال أوروبا".



وحقق ليفربول فوزًا في لقاء الذهاب على روما بخمسة أهداف لهدفين الأسبوع الماضي.

