تصريحات جديدة ومثيرة لـ"كلوب" عن محمد صلاح

01 مايو 2018 - 11:26 م

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن ناديه محظوظ لتواجد نجم بحجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق الكروي.



وفي تصريح لموقع النادي الإليكتروني، يوم الثلاثاء، أكد كلوب "صلاح نضج كثيرًا وجلب الثقة هنا، جاء من تشيلسي لفيورنتينا وقدم موسمًا رائعًا ليس بنفس قدر روعة موسمه في روما ثم نضج أكثر وتطور وأصبح كما ترونه الآن".



وأضاف "نحن محظوظون بتواجده معنا في الفريق، الأمر لا يتعلق بأنني أعلمه كيفية تسجيل الأهداف حيث إنه يعرف ذلك جيدًا لكن كل مهاجم في العالم لا يبدأ حياته هدافًا وهو بعمر 18 عامًا".



وأوضح كلوب "صلاح يريد الحصول على خبراته بطريقته الخاصة وهو ما حققه بالفعل في ظروف صعبة، بدأت من مصر مرورًا بسويسرا ثم الرحلة التي نعرفها جميعًا والآن يحمل مسؤولية كبيرة لدولة بأكملها".



وأشار المدرب الألماني إلى "كل لاعب عليه القيام بعمله، كل مهاجم يريد الدفاع وصلاح يقوم بواجبات دفاعية".



ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

