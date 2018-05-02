خبير يكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

صرح الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، بأن هناك تحسن ملموس في الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، وسوف تهدأ تمامًا سرعة الرياح، لتنحصر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على محافظات شمال وجنوب سيناء، بينما باقى المحافظات تخلو تمامًا من فرص سقوط الأمطار.



وأوضح "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولي، مساء الثلاثاء، أن درجات الحرارة سوف تستمر أعلى من المعدل الطبيعي لها حتى نهاية الأسبوع الحالي، وحالة الطقس مابين حار وشديد الحرارة خلال ساعات النهار معتدل نهارًا باستثناء جميع المدن الساحلية التى تشهد جو معتدل نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.