» "أديب": هذا هو موعد حواري مع محمد صلاح

02 مايو 2018 - 12:46 ص

أعلن الإعلامي عمرو أديب، إن حواره مع اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر سيذاع يوم 11 مايو، ولمدة ساعة كاملة.



وأشاد "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، يوم الثلاثاء، بمحمد صلاح، قائلا: "شاب مبهر، وإجاباته رائعة، وطول الحوار بيحاول يوصل رسالة أننا نستطيع.. محمد صلاح يفرح".

