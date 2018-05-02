02 مايو 2018 - 01:00 ص

قال سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، إن جينات الملكي تدفع الجميع للقتال وهو ما ظهر واضحًا بعد عبور بايرن ميونيخ الألماني والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفي تصريح تليفزيوني، الثلاثاء، أكد راموس "أنا فخور بهذا الفريق، عندما تلعب بروح و قلب هذه هي المكافأة، علينا أن نؤمن بهذا الأمر، كنا واثقين من قدرتنا على التواجد في النهائي مرة ثالثة على التوالي".



وأضاف "كان علينا المرور بهذه الصعوبات، لقد واجهنا فريق كبير جدًا، لم نكن نريد ذلك لكن بايرن استحوذ على الكرة و نحن عانينا، بشكل عام نستحق هذا التأهل".



وأوضح راموس "جينات ريال مدريد تدفعك للقتال حتى اللحظة الأخيرة ، نستحق هذا التأهل".



وانتزع الملكي بطاقة العبور للنهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب (2-1) و(2-2).

