  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:46 ص
بحث متقدم
الطيب

الإمام الأكبر: الأزهر الآن هو طوق نجاة للعالم كله

سد النهضة

"أديب" يكشف تطورات جديدة بشأن ملف سد النهضة

الحاجة سعدية

بالفيديو.. الحاجة سعدية تكشف كواليس الإفراج عنها

أرشيفية

خبير يكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

كلوب

تصريحات جديدة ومثيرة لـ"كلوب" عن محمد صلاح

عمرو أديب

تعليق صادم لـ"أديب" بشأن المصالحة مع "الإخوان"

مايك بومبيو

لماذا تجاهل وزير الخارجية الأمريكي الجديد القاهرة؟

علاء مبارك

علاء مبارك: ما يحدث مع «صلاح» مهزلة

زينب الغزالي

«حضور للرؤى والمنامات».. وغياب لـ«الرؤية والمصارحات»

إبراهيم عيسى

إنهاء التعاقد بين قنوات «ON» وإبراهيم عيسى

10 أرقام لريال مدريد ونجومه بعد التأهل لنهائي الأبطال

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

3 أرقام للكرواتي ماندجوكيتش بعد ثنائيته في شباك الريال

#

8 أرقام لرونالدو بهدفيه في يوفينتوس بأبطال أوروبا

#

سر اللقاء العاصف بين نيمار وناصر الخليفي بالبرازيل

#

كارثة تحكيمية في مباراة سبانيول وريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد الإسباني ولاعبوه، الثلاثاء، 10 أرقام بعدما اجتاز عقبة بايرن ميونيخ الألماني وتأهل على إثرها إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجاءت الأرقام على النحو التالي: 

1ـ كريستيانو رونالدو لعب المباراة رقم 152 في دوري أبطال أوروبا ليتخطى بذلك رقم تشافي هيرنانديز (151 مباراة)، وأصبح ثاني لاعب في قائمة الأكثر ظهوراً في البطولة بعد إيكر كاسياس (167 مباراة).
2ـ أصبح ريال مدريد أول ناد يصل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة السادسة عشر في تاريخه.
3ـ الريال أول فريق يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية في مناسبتين مختلفتين.
4ـ لم يخسر الريال في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال منذ عام 2016.
5ـ بهدفي اليوم، أصبح كريم بنزيما أكثر لاعب فرنسي تسجيًلا للأهداف في دوري الأبطال برصيد 55 هدفًا.
6ـ سجل بنزيما للمرة الأولي في دور خروج المغلوب لدوري الأبطال منذ فبراير/ شباط 2014 أمام شالكة الألماني.
7ـ بنزيما هو أول لاعب فرنسي يسجل ثنائية في مباراة نصف نهائية في تاريخ دوريى أبطال أوروبا.
8ـ سجل ريال مدريد للمباراة رقم 42 على التوالي في ملعبه "سانتياغو برنابيو" في دوري الأبطال.
9ـ أصبح الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس الريال، هو الأكثر تصدياً للكرات عبر تاريخ مباريات ريال مدريد في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، بواقع 8 تصديات.
10ـ بتأهل الريال للنهائي، أصبح الدوري الإسباني (الليجا) أكثر الدوريات التي وصلت أنديتها لنهائي الأبطال بواقع 29 مرة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب": هذا هو موعد حواري مع محمد صلاح
» بالفيديو.. قصة عم سعيد الذي فجر مواقع التواصل
» هكذا ترد مصر على نشر قوات إثيوبية سودانية مشتركة
» السعودية : ندين بشدة التدخلات الإيرانية في المغرب‎
» المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ويطرد السفير
» بالفيديو.. الريال ينتزع بطاقة العبور إلى نهائي الأبطال
» «المترو»: مد ساعات التشغيل في شهر رمضان
» كيف اخترق «الموساد» منشأة نووية إيرانية؟
» «صلاح»: هذا اللاعب مثلي الأعلى
» زوجتي أصبحت برحم مع إيقاف التنفيذ!!
» مقتل كبير السلفية المصرية فى فتنة «اقتحام الحرم»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة