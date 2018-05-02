الإمام الأكبر: الأزهر الآن هو طوق نجاة للعالم كله

02 مايو 2018 - 01:09 ص

ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مساء اليوم الثلاثاء، المؤتمر العام لخريجي الأزهر في إندونيسيا، وذلك بمقر إقامة فضيلته في مدينة سولو ، المحطة الثانية من زيارته الحالية لإندونيسيا.

ووجه الإمام الأكبر ، في كلمته خلال المؤتمر، الشكر للرئيس والشعب الإندونيسي على حفاوة الاستقبال التي لقيها منذ أن وطأت قدمه هذه الأرض الطيبة المباركة، مشيرا إلى أن إندونيسيا بلد كريم طيب تعتز به الأمة الإسلامية كلها، ونذكره عندما نريد الافتخار بشعب مسلم استطاع أن يتقدم وينهض ويصبح نمرا اقتصاديا.

وقال إنه لدى عودته للقاهرة، سوف يصدر قرارا بإنشاء وحدة خاصة للتواصل مع خريجي الأزهر في إندونيسيا، فهم كنز ثمين يجب أن نستثمره، مبديا استعداد الأزهر لتدريب الواعظات الإندونيسيات كي يساهموا في نشر وسطية الإسلام وسماحته.

