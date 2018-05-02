أسطورة مانشستر يقلل من صلاح: ليس الأفضل و "قفزة من لا شيء"

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قلل جاري نيفل - أسطورة دفاع مانشستر يونايتد السابق - من استحقاق نجمنا المصري محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في انجلترا .

وقال "نيفيل" الذي يعمل محللًا بشبكة سكاي سبورتس : "نعم صلاح كان صفقة رائعة ومثل كابوس للمدافعين .. لكنه بالنسبة لي ليس الأفضل بالدوري الإنجليزي .. لطالما كنت منحازًا لكيفين دي بروين .. لقد أضاف جودة غير طبيعية لخط الوسط بفريق مانشستر سيتي ".

وأضاف: "دي بروين يستجل الأهداف ويصنعها ويتحكم في إيقاع اللعب .. لقد أظهر الرجل براعة غير طبيعية في رؤية الكرة وتمريرها .. دي بروين مستوى آخر من اللاعبين .. أما صلاح فمر بموسم كبير .. ويمكن يومًا ما أن يصبح لاعبًا عظيمًا .. لكن بالنسبة لي طبعًا دي بروين لاعب عالمي".

وتابع : "صلاح صاحب أفضل تأثير منذ الصيف الماضي .. .. رأيته منذ كان في بازل السويسري ثم تشيلسي .. لقد كان قفزة من لا شيء " .. مضيفًا: "السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا .. هل سيظل صلاح يقدم نفس المستوى ويحرز قدرًا من الأهداف ينافس به ميسي و رونالدو؟ .. سنرى بأنفسنا الإجابة".

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