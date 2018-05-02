  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:51 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

أديب يكشف أسرار جديدة عن تصريحات "عباس" عن "مرسي"

محمد صلاح

أسطورة مانشستر يقلل من صلاح: ليس الأفضل و "قفزة من لا شيء"

الطيب

الإمام الأكبر: الأزهر الآن هو طوق نجاة للعالم كله

الحاجة سعدية

بالفيديو.. الحاجة سعدية تكشف كواليس الإفراج عنها

أرشيفية

خبير يكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

كلوب

تصريحات جديدة ومثيرة لـ"كلوب" عن محمد صلاح

عمرو أديب

تعليق صادم لـ"أديب" بشأن المصالحة مع "الإخوان"

مايك بومبيو

لماذا تجاهل وزير الخارجية الأمريكي الجديد القاهرة؟

علاء مبارك

علاء مبارك: ما يحدث مع «صلاح» مهزلة

زينب الغزالي

«حضور للرؤى والمنامات».. وغياب لـ«الرؤية والمصارحات»

أديب يكشف أسرار جديدة عن تصريحات "عباس" عن "مرسي"

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

انفراجة في مفاوضات انتقال«صلاح» للريال

#

تعليق ناري من البرعي عن محاسبة المتحدثين عن الطقس

#

قواعد جديدة لدخول المواقع الإباحية

#

أديب يكشف أسرارا جديدة عن سبب انتحار نجل الفخراني

محمود عباس

مرسى

كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حول عرض الرئيس الأسبق مرسي جزء من أرض سيناء لتوطين الفلسطينيين بها .

وقال "أديب" في برنامجه المذاع على قناة "ON E T" : "الرئيس أبو مازن أخبرنا كإعلاميين بهذه القصة أكثر من مرة عندما كنا نزور رام الله .. ولولا القوانين التي صدرت وقتها وجيشنا الذي طالب بالابتعاد عن هذه المناطق لتمت الصفقة وقت مرسي .. والآن ترون أن جيشنا يطهر سيناء ولو كان يريد أن يبيع لتمسك بحجة وجود إرهاب ومشاكل بالمنطقة وتركها فارغة لكن جيشنا يتحرك حتى آخر شبر وهذا يثبت أن الحديث عن صفقة القرن كلام فارغ ".

وتابع : "الصحافة الإسرائيلية لا هم لها هذه الأيام سوى الحديث عن خطة مصرية لتعمير سيناء بـ16 مليار دولار .. وهم يتساءلون من أين سيحصل المصريون على هذه المبلغ .. ولماذا يريدون تعميرها بهذا الشكل؟ .. لأنها أرضنا بالطبع ولن نفرط فيها ".

الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب": هذا هو موعد حواري مع محمد صلاح
» بالفيديو.. قصة عم سعيد الذي فجر مواقع التواصل
» هكذا ترد مصر على نشر قوات إثيوبية سودانية مشتركة
» السعودية : ندين بشدة التدخلات الإيرانية في المغرب‎
» المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران ويطرد السفير
» بالفيديو.. الريال ينتزع بطاقة العبور إلى نهائي الأبطال
» «المترو»: مد ساعات التشغيل في شهر رمضان
» كيف اخترق «الموساد» منشأة نووية إيرانية؟
» «صلاح»: هذا اللاعب مثلي الأعلى
» زوجتي أصبحت برحم مع إيقاف التنفيذ!!
» مقتل كبير السلفية المصرية فى فتنة «اقتحام الحرم»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

نعم - 9 %
لا - 85 %
لا أهتم - 7 %
اجمالى المصوتين:1441

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة