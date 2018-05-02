المصري يستدرج إنبي ضمن مؤجلات الدوري

02 مايو 2018 - 10:22 ص

يخوض المصري البورسعيدي، مواجهة صعبة أمام فريق إنبي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء ضمن موجلات الأسبوع الـ 32 من عمر المسابقة.

المصري يدخل هذا اللقاء، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف دون رد الأحد الماضي في المباراة المؤجلة من الجولة 30، فيما فاز إنبى على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام.

ويسعي الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام حسن في مواصلة الانتصارات وخطف النقاط الثلاث في ظل حرصه على تحقيق مركز الوصافة مع الإسماعيلي.