  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:16 ص
بحث متقدم
ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

شعار الإخوان

مفاجأة.. كاتب شهير: انضميت للإخوان وتدربت على السلاح

الإعلامي سيد علي

تعليق نارى من "سيد علي" بعد ظهور الهلباوي بالشرق

الإعلامي عمرو أديب

بالفيديو.. عمرو أديب: "بصراحة أنا خايف "

صلاح

"صلاح" يعود إلى روما مجددا

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم حسام البدري بمفاجأة غير متوقعة

الدولار

تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

محمد صلاح

صلاح: هذه الذكرى تطاردني قبل وصولي لنهائي دوري الأبطال

عمرو أديب

أديب يكشف أسرار جديدة عن تصريحات "عباس" عن "مرسي"

محمد صلاح

أسطورة مانشستر يقلل من صلاح: ليس الأفضل و "قفزة من لا شيء"

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

قضايا وحوادث

ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية
ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

أبو العلا ماضي: حسبنا الله ونعم الوكيل

#

سعد الدين إبراهيم يفتح النار على الرافضين«المصالحة»

#

محمد أبو تريكة .. مصر إذ تخسر قوتها الناعمة

#

بلاغ للنائب العام لإدراج "أبو الفتوح" على قوائم الإرهاب

تقدم سمير صبري المحامي بمذكرة عاجلة للنائب العام لإدراج الاخواني كمال الهلباوي علي قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال صبري: واصل كمال الهلباوى، الإخوانى الإرهابي وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ظهوره على قنوات الجماعة الإرهابية، لعرض مبادرته التى أعلنها خلال الأيام الماضية، والتى يطالب فيها بالمصالحة مع الجماعة الإرهابية، وقوبلت بالرفض القاطع من جميع السياسين والأحزاب وطوائف المجتمع المصرى .

وظهر الإخوانى الإرهابي المبلغ ضدة والمقيم حاليا فى العاصمة البريطانية لندن، على قناة الشرق الإخوانية التى يرأسها الهارب أيمن نور، وشن هجوما على الدولة المصرية، مادحا قيادات الإخوان ومؤسسها حسن البنا، حتى أنه وصف مؤسس "الإرهابية" بأعظم شخصيات القرن العشرين.

كما كشف "الهلباوى" أن شباب حركة 6 أبريل تواصلوا معه من أجل المبادرة، وأبدوا دعمهم لنصوصها بالإضافة إلى أن الهلباوى ينسق مع الجماعة الإرهابية لنشر مخططاتهم ضد مصر والإساءة للدولة المصرية

وأمام ذلك فقد توافرت في مسلك المبلغ ضدة قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وعلي ذلك نلتمس من سعادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج المبلغ ضدة المدعو كمال توفيق الهلباوي - المتحدث السابق باسم جماعة الأخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا علي قوائم الكيانات الإرهابية,


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. سؤال جريء لـ"سيد علي" للعمال في عيدهم
» بالفيديو.. وزير النقل: "كل القطارات هتبقى VIP "
» شاهد.. "الريال" يتجسس على "صلاح"
» السكة الحديد للمواطنين: "هنريحكم في شهر رمضان"
» تصميم جديد لطائرة المنتخب بسبب أزمة "صلاح"
» الأرصاد تحذر من طقس اليوم
» هولندا ترفض مقاضاة حزب سياسي شتم الإسلام
» مدافع ريال مدريد: نعم هناك ضربة جزاء للبايرن
» إطلاق نار في العاصمة البريطانية وسقوط قتلى
» رجل يمسك امرأة من شعرها لمنعها من السقوط من الدور الثاني
» تعرف على الأسئلة التي سيوجهها "مولر" لترامب حول التدخل الروسي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة