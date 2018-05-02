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نصائح مهمة لصاحبة البشرة الدهنية قبل وضع المكياج

صحة وتغذية

البشرة الدهنية
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الماء البارد

البشرة الدهنية

غسول

تعاني صاحبة البشرة الدهنية من عدة مشاكل بعد وضعها المكياج ، بسبب إفراز الدهون، إليكي عدة خطوات مهمة يجب اتباعها قبل وضع المكياج..

تنظيف البشرة بالماء البارد

بداية، قومي بتنظيف البشرة الدهنية من خلال غسول قوي يحتوي بتركيبته على مواد تساعد في التخلّص ‏من السموم المعلّقة على البشرة.

فاغسلي وجهك بالماء البارد بعد تنظيفه، لتتأكدي أن بشرتك خالية من ‏الزيوت كي يدوم المكياج لأطول فترة ممكنة.‏

تقشير البشرة

بعد تنظيف البشرة، من الضروري تقشير بشرة الوجه مرتين في الاسبوع، قبل وضع المكياج.

فاختاري ‏الأنواع الجيدة من مقشرات البشرة، واحرصي على تقشير سطح الوجه والرقبة بحد سواء لتحصلي على النقاوة ‏المطلوبة، ولتحافظي على المسام الطبيعية والخالية من الافرازات الاضافية.‏

استخدام التونر

لتخففّي من افرازات البشرة الدهنية، عليك استخدام التونر الفعّال حيث يساعد في الحفاظ على مستويات ‏حموضة البشرة.

اغمسي قطعة من القطن في التونر ثم قومي بمسح بشرة الوجه والرقبة جيدًا بهدوء عبر ‏حركات دائرية، لمساعدته على التوغّل داخل طبقات الجلد ولاعطائها إضاءة فورية من دون لمعان.‏

الكريم الواقي من الشمس

اما الخطوة الاساسية قبل تطبيق المكياج على البشرة الدهنية هي استخدام الكريم الواقي من الشمس على بشرة ‏الوجه والرقبة.

فاختاري الواقي الشمسي مع معامل الحماية من الشمس ‏SPF ‏ المناسب لحماية البشرة، كما يساعد أيضًا على الحد من الزيوت التي تراكم على البشرة خصوصاً بعد وضع ‏كريم الاساس والبرايمر.‏


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