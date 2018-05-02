خطة شاملة لتطوير منطقة الكورنيش بالمنيا

02 مايو 2018 - 12:01 م

قرر عصام البديوي محافظ المنيا وضع خطة شاملة لتطوير منطقة الكورنيش، من خلال تقسيمه لقطاعات وتطوير وتجميل المساحات الخضراء بكل قطاع، مع إجراء أعمال التنسيق للزرع والأشجار، وإعادة ترميمات الأجزاء التالفة وتجميل ممرات المشاة، مع مراعاة تأهيل كل الأرصفة والأسوار والحفاظ على المساحات الخضراء وإعادة الانضباط للكورنيش.

كما ستشمل خطة التطوير تزويد منطقة الكورنيش بكراسي للمواطنين والعاب ترفيهية للأطفال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال.

وشدد المافظ على رئيس المدينةالمهندس محمد سيد بضرورة التنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة كل الاشغالات من الباعة الجائلين الذين يُسيئون الى المظهر العام وتحرير محاضر فورية للمخالفين من أجل إعادة المظهر الحضاري والجمالي للمكان حتى يليق بالمواطن المنياوى الذى يسعى إلى الاستمتاع بجمال مدينته وإحساسه بالأمان وتلبية جميع احتياجاته .