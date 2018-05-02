» 6 خطوات لتجنب تراكم الدهون فى البطن

02 مايو 2018 - 12:07 م

حدد موقع "هيلث لاين"، الأمريكي، عددا من الخطوات التي خلالها يتمكن الإنسان الوقاية من وجود الدهون فى منطقة البطن وذلك وفقًا لأحدث الأبحاث والدراسات التي أجريت في هذا الشأن، وأولها تجنب السكريات لأنها غير صحية بالمرة، وتُظهر الدراسات أن لها تأثيرات سلبية على حرق السعرات الحرارية في الجسم، إذ يتكون السكر من الفركتوز والجلوكوز والفركتوز يتم تمثيله غذائيا عبر الكبد، وعند زيادته في الدم فإنه يتحول إلى دهون تتراكم في البطن والكبد، ما يؤدي إلى مقاومة إفراز الأنسولين أما بالنسبة للمشروبات المحلّاه، فهي أشد خطورة من السكريات الصلبة؛ لأنها تزيد من خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 60 بالمائة، خاصة لدى الأطفال .

وأضاف الموقع الأمريكى أن البروتين يجب تناوله عند بدء أي حمية غذائية؛ لأن تناوله يساعد على تجنب زيادة الوزن، إذ يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة يوميا، لنحو 441 سعرة ، كما أن تقليل الكربوهيدرات أو منعها يفقد الفرد شهيته، والتالي ينخفص وزنه إذ يقلل من وزن الماء في الجسم ويظهر الفرق سريعًا على الميزان وطبقا للدراسات، فإن الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تستهدف دهون البطن والكبد، وينصح فيها الأطباء بتناول 50 جرامًا منها يوميًا.

وتابع الموقع الطبى بأن زيادة تناول الألياف الغذائية يساعد بنسبة كبيرة على إنقاص الوزن، إذ يزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة، لأنها تتواجد في القناة الهضمية لوقت أطول وبالتالي فإن وجودها في هذه المنطقة يبطئ من حركة الطعام في الجهاز الهضمي ، فضلا عن ممارسة الرياضة بانتظام من العادات التى يجب أن يتبعها الفرد لتحقيق صحة أفضل وتجنب الإصابة بالأمراض والسمنة، إلى جانب معرفة نوعيات الطعام في كل وجبة واتباع الأنظمة الغذائية الصحية وبحساب عدد السعرات الحرارية فيها .