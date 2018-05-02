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رباعي الأهلي جاهز لموقعة الترجي

الرياضة

سعد سمير
سعد سمير

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شارك الثنائي علي معلول وسعد الدين سمير لاعبا النادي الأهلي، في المران الجماعي للاعبي الأهلي الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

كما شهد المران مشاركة أحمد فتحي بصورة طبيعية، بالإضافة إلى أحمد حمودي، ليصبح رباعي الأهلي جاهزًا لخوض اللقاء الأفريقي المقبل للفريق.

وعقد حسام البدري المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل الملعب، حيث أكد خلالها أهمية مواجهة الترجي في بداية مشوار الفريق بمجموعات الأبطال الأفريقي.


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