ارتفاع وفيات حريق شقة بالإسكندرية إلى 3 أشخاص

02 مايو 2018 - 12:15 م

ارتفعت حالات الوفاة في حادث حريق شقة سكنية إلى أشخاص في الإسكندرية، وهم "البدري محمد السيد علي 54 سنة صاحب مكتب رحلات، وزوجته أمل محمد رياض عبد الرازق 35 سنة ربة منزل، وصديق الأول أحمد محمد علي عبد العال 35 سنة صاحب مقهي ومقيم بذات المنطقة.

وتم سؤال المصاب الرابع، والذي قرر بأقواله: وجود خلافات زوجية.. قامت الزوجة باستدعاء أهليتها لإنهاء الخلافات بينها وزوجها وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم، قام علي إثرها "الاول" بسكب مادة سريعة الاشتعال "بنزين" تصادف تواجدها بالشقة علي نفسه والحضور وإشعال النيران.. والقفز من الشقة محل البلاغ، مما أدي لوقوع الوفيات والإصابات.

تم نقل الجثث الثلاثة الي مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، والمصابين للمستشفي الرئيسي الجامعي..للعلاج، شارك في عملية الإطفاء عدد "5" سيارات إطفاء تابعين لإدارة الحماية المدنيه، وتم اخطار الاجهزة المعنية (عمليات المحافظة..حي اول المنتز ..شركتي الكهرباء والغاز، وتحرر محضر إداري رقم 2018/1118 ثالث المنتزه.