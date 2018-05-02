شاهد.. أول ظهور للخطيب بعد جراحة العمود الفقري

محمد الخرو
ظهر الأسطورة محمود الخطيب في ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم لتدعيم الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي الجمعة المقبلة على استاد برج العرب فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وظهر "الخطيب" بجوار عبد العزيز عبد الشافى المدير الرياضى، وعلاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة.
يذكر أن محمود الخطيب قطع رحلته العلاجية بالإمارات وعاد إلى القاهرة فجر اليوم لبحث العديد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة .
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