ضبط 41 طن ياميش مجهول المصدر

أحمد الشربينى
شنت الأجهزة الأمنية حملاتها الموسعة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ومواجهة الغلاء والاحتكار والسلع الغذائية الفاسدة قبل شهر رمضان الكريم.
وجاءت التحركات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء، وضمان وصول السلع الجيدة إليهم فى شهر رمضان.
ونجحت شرطة التموين خلال شهر، فى ضبط 13 قضية ياميش فاسد، بمضبوطات بلغت 41 طنًا و15339 لفة ياميش، و16 قضية ياميش مجهول المصدر مستورد بمضبوطات 24 طنا، وقضية مصنع غير مرخص بداخله 39 طن ياميش.
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