ارتفاع عدد ضحايا تفجير مفوضية الأمم المتحدة بطرابلس

02 مايو 2018 - 01:42 م

أعلنت وزارة الصحة الليبية عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس إلى 11 قتيلا و2 مصابين بينهم سيدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن حصيلة القتلى فى مقر مفوضية الانتخابات بغوط الشعال وصل إلى 11 قتيلا وإصابة 2 آخرين، موضحة أن عدد الجثث موزع على عدد من مستشفيات طرابلس منهم جثة واحدة مستشفى الهضبة العام لشخص يرتدى لباس شرطة، إضافة لجثتين وصلتا إلى مستشفى شارع الزاوية و 3 جثث وصلوا إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال بينهم مدنيين اثنين وشخص يرتدى لباس شرطة، و5 جثث وصلت إلى مستشفى أبو سليم.

بينما وصلت حصيلة الجرحى إلى شخصين مصابين منهم إمرأة حالتها مستقرة موجودة بمستشفى شارع الزاوية؛ ورجل فى حالة إغماء فقط موجود بمستشفى أبوسليم للحوادث بطرابلس.