حبس 11 مسئولا بـ"تموين القليوبية" بتهمة الاستيلاء على 4 آلاف بطاقة

أمر رئيس نيابة الأموال العامة بالقليوبية بحبس 11 من المسئولين بتموين القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيق لاستيلائهم على 4 آلاف بطاقة تموينية وسرقوا الدعم من خلالها

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، تمكنت من ضبط، 11 مديرًا لمكتب تموين وموظف بمديرية تموين القليوبية استولوا علي 4 آلاف بطاقة تموينية وسرقوا الدعم من خلالها، تحرر المحاضر اللازمة وتولت نيابة الأموال العامة التحقيق.

وقد تم رصد قيام مديري مكاتب التموين بالقليوبية بالاتفاق مع اللجان المكلفة من مديرية التموين بفحص البطاقات التموينية الحديثة التى لم تسلم لأصحابها عقب مرور 6 أشهر على إصدارها، حيث تبين التلاعب فيها والاستيلاء علي الدعم الخاص بها قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين دون إثبات المخالفات المالية وفقًا للوائح العمل المنظمة فى ذلك الشأن.

أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي ودلت التحريات قيام 5 رؤساء مكاتب تموين بالقليوبية، و6 موظفين كبار بمديرية التموين ومقرها بنها بمزاولة بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم للاستيلاء على أموال الدعم التى كفلته الدولة للمواطنين، باستخدام البطاقات التموينية الذكية المنشأة حديثا وغير المسلمة لأصحابها، وصرف مقررات الخبز لدى مخابز تابعة للمديرية قبل تسليمها لمخازن وزارة التموين، الأمر الذي أدى إلى الاستيلاء على أموال الدعم، متربحين من جراء ذلك، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، ومهدرين أموالًا طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل .

وتبين من الفحص تسليمهم 4394 بطاقة تموينية لمخازن وزارة التموين لم يثبت بهم أى مخالفات مالية، وبالكشف عن عينة عشوائية "" بطاقة تموينية من البطاقات المسلمة بمعرفة شركة سمارت المنفذة والمسئولة عن منظومة الخبز، أفادت بتقريرها بأن العينة العشوائية من البطاقات استخدمت فى صرف 67891 رغيفا تقدر بمبلغ 41894 جنيها .

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة وتمكنت قوة من مباحث القليوبية من ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.