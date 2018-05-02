تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث المعادي لـ 3 يونيو

02 مايو 2018 - 01:54 م

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث شغب المعادى التى وقعت فى أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المعادى"، لـ 3 يونيو للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.