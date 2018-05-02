شاهد.. "السعيد" يدخل التشكيلة المثالية في "فنلندا"

02 مايو 2018 - 02:14 م

دخل اللاعب عبد الله السعيد صانع العاب النادي الأهلي ومنتخب مصر ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفنلندي عن شهر أبريل، وفقا لما أعلنه نادي كوبيون بالوسورا الذي يلعب بين صفوفه.

ومن المقرر أن يلعب عبد الله السعيد لأهلى جدة بداية الموسم المقبل، لكنه اتفق مع إدارة الأهلى على الرحيل للدورى الفنلندى للحفاظ على مستواه الفنى والبدنى.

وشارك عبد الله السعيد فى خمس مباريات كوبيون بالوسورا بمسابقة الدورى الفنلندى فى شهر أبريل الماضى نجح خلالها فى صناعة "هدفين".