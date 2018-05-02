» إسرائيل تتهم محمود عباس بمعادة السامية

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إسرائيل

بنيامين نتنياهو

ابو مازن

الهولوكوست

رد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، علي تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية  محمود أبو مازن التي قالها إثناء اجتماع له في الضفة الغربية، والتي أكد فيها أن سبب مقتل النازيين الجماعي لليهود الأوربيين كان بسبب أنشطتهم المالية، ولم يكن بسبب معاداة السامية"، قائلًا: "معادية للسامية ومثيرة للشفقة".

ياتي ذلك في الوقت الذي نشر فية نائب وزير الشئون الدبلوماسية، مايكل أورين، تغريدة على تويتر يقول فيها "يقول محمود عباس إن إقراض اليهود لغيرهم هو الذي استفز الهولوكوست.. هذا هو شريك في السلام ".

وكان ألمانيا النازية قد قتلت نحو 6 ملايين يهودي في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية، بعد إنشاء معسكرات إعدام للتسريع في القتل الجماعي   فيما عرفت "مذبح الهولوكوست".

يذكر أن الرئيس "ابو مازن" كان قد تحدث في اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، وهو الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، قائلًا، "إن اليهود في شرق أوروبا وغربها تعرضوا لمذابح في فترات متقطعة عبر القرون، انتهت بالهولوكوست ."

وتابع متسائلا: "ولكن لماذا كان يحدث هذا؟ إنهم يقولون إن هذا بسبب أنهم يهود، سأحضر لكم ثلاثة يهود، وثلاثة كتب تقول إن هذا العداء نحو اليهود لم يكن بسبب هويتهم الدينية، ولكن بسبب وظيفتهم الاجتماعية ".


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