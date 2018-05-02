» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطريقة غريبة

02 مايو 2018 - 02:34 م

طارد ضباط الشرطة في كاليفورنيا لص هارب على أحد الطرق السريعة جنوبي الولاية الأمريكية بطرقة مثيرة، في محاولة منهم لتطويق السيارة وتضييق الخناق عليه.

جاء ذلك عقب تلقي مكالمة حول سيارة مسروقة، حاول ضباط الشرطة الحفاظ على السيارة بقدر الإمكان وعلى حياة اللص لكن كانت المطاردة مثيرة، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".

ويظهر من خلال الفيديو تمكن اللص من الفرار من بين مركبتين لدورية الشرطة بشكل عجيب مستغلا حركة المرور.

واستمرت المطاردة عبر أجزاء من مقاطعة لوس أنجليس وأورانج، قبل أن يستخدم الضباط ما يسمى بـ "مناورة التدخل في المطاردة"، ما أدى إلى اصطدام السائق بحافة منحدر على الطريق السريع، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وبقي السائق في السيارة لمدة تزيد على خمس دقائق وبدا وكأنه يدخن شيئا قبل الخروج من السيارة ويستسلم للسلطات على الطريق.

شاهد الفيديو من هنا..