  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:24 م
بحث متقدم
حريق مصنع الكيماويات

8 سيارات للسيطرة على حريق هائل بمصنع السكر

صلاح

بالفيديو.. "صلاح" يحرج عمرو أديب على الهواء

التهامى

مبارك ساعد التنظيمات الإرهابية على النمو بين ضلوعه

ميدو

شاهد.. مفاجأة "فيفا" لـ"ميدو" في مونديال روسيا

مجلس الدولة

الإدارية ترفض دفع الحكومة 23 مليون لعز الدخيلة

صورة الخبر

"كلوب" يخلق أزمة جديدة مع "صلاح"

ترحيل كمال الهلباوى من الأراضي الأردنية

مذكرة للنائب العام لإدراج الهلباوي على قوائم الإرهاب

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم حسام البدري بمفاجأة غير متوقعة

شعار الإخوان

مفاجأة.. كاتب شهير: انضميت للإخوان وتدربت على السلاح

الإعلامي سيد علي

تعليق نارى من "سيد علي" بعد ظهور الهلباوي بالشرق

طبيب ترامب يكشف تقرير الحالة الصحية له

عرب وعالم

ترامب
ترامب

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

البيت الأبيض ينفي توتر علاقة كبير موظفيه مع ترامب

#

بالفيديو.. تفاصيل الجريمة التي هزت الأسكندرية

#

شاهد .. ظهور محمود ياسين بعد شائعات مرضه

#

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«الخطيب»

أمريكا

ترامب

الطبيب الخاص

رساله

كشف الطبيب السابق الخاص بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب "هارولد بورنستين"، عن الحالة الصحية التي كان عليها قبيل دخوله السباق الرئاسي للبيت الأبيض عام 2015.

وقال "بورنستين"، في لقاء له علي شبكة سي إن إن التلفزيونية، بالأمس "أن الرئيس ترامب هو من كتب رسالة يقول فيها إن صحة ممتازة بشكل مدهش".

وأكد "لقد كتبت الرسالة كلها بإملاء كامل من ترامب، بالإضافة إلى أن الحارس الخاص لترامب "داهم" مكتبه في فبراير 2017، وأخذ جميع السجلات الطبية لترامب" .

وتابع "بورنستين": "ضمت محتويات الرسالة عبارات حول القوة الجسدية والقدرة على التحمل لدى ترامب، والتي وصفت بأنها غير عادية، كما وصف ضغط دمه واختباراته المعملية بأنها "ممتازة بشكل مذهل" وقيل إنه فقد من وزنه 7 كيلوجرامات على مدى عام" .

واختتم حديثة بقوله: "الرسالة أن ترامب ليس لديه أي شكل من أشكال السرطان ولم يخضع لأية جراحة مفصلية".

في الوقت الذي لم يعلق فيه البيت الأبيض على تصريحات الطبيب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل المحادثات بين زعمي كوريا الشمالية والجنوبية
» إسرائيل تتهم محمود عباس بمعادة السامية
» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطارد لصا بطريقة غريبة
» السادات عن حسن البنا: "عملنا بالتنظيم السري للجماعة"
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. داعشيان ينسفان المفوضية العليا
» إيداع فنانة شهيرة فى دار مسنين بأمر من عائلتها
» قطر تتضامن مع المغرب في أزمتها مع حزب الله
» 6 خطوات لتجنب تراكم الدهون فى البطن
» تعرف على حكام اليوم بالدوري والكأس
» الحذاء الرياضي الأبيض في المنام زوجة بها صفات حسنة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة