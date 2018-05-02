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قال الله سبحانه و تعالي " و أنكحوا  الأيامي منكم " صدق الله العظيم. 
و الأيامي مفرد أيم و هو من لا زوج له من الشباب و الفتيات.
و الله سبحانه أوجب أن نتعاون في سبيل تزويج الشباب و  البنات .
لأن العزوبة شر و هي مفتاح الرذيلة.
و لقد قال أبن مسعود رضي الله عنه " شراركم عزابكم و أراذل موتاكم عزابكم ".
و الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين ليس فيها عزوبة .
و بلغ عدد من لا زوج له من الشباب و الفتيات في مصر ثلاثة عشر مليوناً و هو عدد خطير جداً .
التزاما بما اوجب الله سبحانه و تعالي من تزويج من لا زوج  له 
فهاكم برنامج ( صندوق الزواج ) في كل محافظة من محافظات مصر .
و يكون مورده المالي عشرة جنيهات تفرض علي كل مواطن و يتعين أن يصدر بذلك قانون اذ لا يجوز فرض رسوم بغير قانون .
و تبين اللائحة التنفيذية حدود المساعدةالتي يقدمها الصندوق.
و تتولي ادارة الصندوق شخصيات مشهود  لهم بالأمانة .
و هذه الجنيهات التي يدفعها كل مواطن يسد باب الرذيلة و يفتح باب العفة و الفضيلة .
و علي اهل البنت الا يبالغوا في تجهيز البنت .
فلقد قال النبي صلي الله عليه وسلم  " اذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض و فساد كبير " صدق رسول الله صلي الله عليه و سلم .
هذا من الجانب المادي أما الجانب الادبي و المعنوي فيرتب صندوق الزواج دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج  من الشباب و البنات لبيان  مقاصد الزواج في الاسلام  و كيفية معاملة الازواج بالتقوي و الادب و الاحترام المتبادل .
حتي نبني مجتمع العفة .


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