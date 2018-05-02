النيابة تستدعي 5مسئولين للتحقيق في أزمة الأمطار

02 مايو 2018 - 04:20 م

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا "أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة؛ باستدعاء كل من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، ورئيس القطاع القانوني بكل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسماع أقوالهم في الواقعة محل التحقيق وتقديم المستندات اللازمة.

كما أصدر النائب العام، قرارًا بتشكيل لجنة فنية مختصة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الهندسة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء الفحص الفني لمنظومة الصرف بالمناطق المتضررة وقوفا على سبب تراكم المياه وانقطاع التيار الكهربائي والفحص المالي للمبالغ المالية التي صرفت على صيانة وتطوير تلك المنظومة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل من تثبت مسئوليته عن تلك الواقعة.



