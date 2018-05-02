» 76 مصابًا في زلزال مدمر جنوب إيران

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زلزال قوي يضرب غربي إيران

إيران

زلزال

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب، اليوم الأربعاء، مدينة "سي سخت" التابعة لولاية "كهكيلويه وبوير أحمد"، جنوب غربي إيران، إلى 76 مصاباً.

ونقلت وكالة "إرنا" المحلية عن رئيس هيئة الإسعاف في المنطقة جلال بورانفار أن "عدد المصابين وصل 76 شخصاً".

وأضاف "بورنفار" أن 64 من المصابين أدخلوا إلى المستشفى في مدينة ياسوج، و12 آخرين تلقوا العلاج إما في مشافي محلية أو في العيادات الخارجية بالمناطق المجاورة"، وفقًا لوكالة "الأناضول".

كما لفت إلى أن "5 من الجرحى المذكورين بحاجة إلى تدخل جراحي فوري".

وحول المصابين الـ 76، أوضح المسؤول الطبي أن "39 منهم غادروا إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم في العيادات الخارجية، بينما لجأ 37 آخرين إلى قسم الطوارئ".

وكان مجتبي خالدي، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الطبية في البلاد، قال إن "حصيلة الضحايا الأولية جراء الزلزال الذي ضرب المدينة صباح اليوم، والمدن والقرى المجاورة لها، بلغت 51 مصابا".

وأوضح مركز علم الزلازل في جامعة طهران، أنّ الزلزال وقع على عمق 8 كيلو مترات عن سطح الأرض.

ولم تعلن السلطات المحلية حتّى الآن عن وجود وفيات جراء الزلزال.

وشهدت عدة مناطق ومدن إيرانية بينها طهران هزات أرضية في الفترة الأخيرة، كان آخرها زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة "كاكي" في محافظة بوشهر جنوب البلاد، حيث توجد محطة "بوشهر" الذرية.


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