نقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب إلى القدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سفارة غواتيمالا انتقلت إلى مقرها الجديد في مجمع الحديقة التكنولوجية في حي المالحة في القدس، وأن مراسم تدشين مبناها الجديد ستجرى في الـ16 من الشهر.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مراسم التدشين ستتم بحضور رئيس غواتيمالا جيمي موراليس.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في "تويتر" ترحيبه بانتقال سفارة غواتيمالا إلى مقرها الجديد، قائلا: "كنت متحمسا جدا لرؤية العلم الغواتيمالي في القدس قبل افتتاح السفارة في وقت لاحق من هذا الشهر، أيها الأصدقاء الأعزاء مرحبا بعودتنا إلى عاصمتنا الأبدية".

I was moved to see the flag of Guatemala waving in Jerusalem in advance of the opening of the Guatemalan embassy later this month. Dear friends, welcome back to our eternal capital! pic.twitter.com/eu3OnAA1hO

