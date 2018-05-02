بالفيديو.. أغنية جديدة من جماهير ليفربول لـ«صلاح»

02 مايو 2018 - 06:07 م

عبر عدد كبير من جماهير ليفربول المتواجدة حاليًا بمدينة "روما" الإيطالية، عن سعادتهم بالمستوى الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الريدز، خلال الموسم الجاري.

وقامت جماهير ليفربول، بالغناء للنجم المصري محمد صلاح قبل ساعات قليلة على انطلاق المباراة المرتقبة التى تجمع فريقهم مع روما بملعب "الأولمبيكو" فى "إياب" الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ونشر أحد الإعلاميين الإنجليز فيديو عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يظهر خلاله مجموعة من المشجعين يغنون "محمد صلاح هدية من الله".



يذكر أن ليفربول حسم مباراة الذهاب أمام فريق العاصمة الإيطالية، الأسبوع الماضي، على ملعب آنفيلد، في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

"Mohamed Salah... a gift from Allah.." ?? pic.twitter.com/G55MJP9sC1 — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) 2 مايو 2018

