«الشريف»: لا يعقل أن يصبح كل معارض للنظام «إرهابيًا»

02 مايو 2018 - 06:12 م

قال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية اليوم، الأربعاء، "إن إعادة إدراج معارضين وسياسين ورجال أعمال على قائمة الكيانات الإرهابية وعلى رأسهم لاعب كرة القدم الخلوق محمد أبو تريكة أمر غريب ويزيد من الاحتقان السياسي.. خاصة وأن محكمة النقض حجزت القضية للحكم يوم 4 يوليو القادم".

وأضاف "الشريف" في بيان له، اليوم: "لا يعقل أن يصبح كل معارض للنظام إرهابي يتم تشويه سمعته ومطاردته دون جريمة فعلها أو سند من قانون أو محاكمة عادلة رغم أن المعارضة هي جزء أصيل من النظام السياسي للدولة".

واختتم بيانه قائلًا: "لازلت أقول إن مصر تعيش حالة غير صحية تتطلب تكاتف الجهود من أجل البحث عن حلول سياسية تنهى أزمتها وتنهى حالة الاستقطاب والانتقام لتسترد بعدها الدولة المصرية عافيتها وقوتها".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والسابق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصًا عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.



