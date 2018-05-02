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النائب العام يكلف النيابة العامة بمعاينة حريق المتحف الكبير

قضايا وحوادث

حريق المتحف الكبير
ارشيفية

شيماء السيد

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حريق

النائب العام

المتحف الكبير

تحقيقات

كلف النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بنيابة جنوب الجيزة الكلية؛ للانتقال إلى موقع حريق المتحف المصري الكبير، لإجراء المعاينة اللازمة والتحقيق في الواقعة، وصولاً إلى أسباب نشوب الحريق والمتسبب فيه.

وأسفرت معاينة النيابة العامة، عن أن الحريق نشب بالواجهة الخلفية الغربية لمبني المتحف المصري الكبير بسبب تطاير الشرار الناتج عن استخدام جهاز اللحام والصاروخ الكهربائي وسقوطه علي طبقة العزل «الفوم» التي تغطي الواجهة الخراسانية الخلفية الغربية للمبني والأعمدة المستخدمة في الصعود علي تلك الواجهة «السقالات» مما تسبب في اشتعال النيران بها، وكان ذلك أثناء قيام إحدى الشركات المتعاقدة من الباطن مع الشركة المنفذة للمشروع بأعمال تركيب مواسير خاصة بالتكييف المركزي للمتحف المصري عن طريق تثبيتها ببعضها البعض.


وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، عدم حدوث تلفيات داخل المتحف المصري الكبير، كما تبين عدم وجود إصابات أو وفيات.


وقد أمر النائب العام، بندب مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية قسم الحرائق بإجراء المعاينة اللازمة على موقع الحريق، وأخذ العينات اللازمة وفحصها؛ وصولًا لسبب وكيفية نشوب الحريق، وإعداد تقرير مفصل ومصور بما أسفرت عنه المعاينة، ومدى توافر وسائل الأمن الصناعي بالموقع.


وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال المختصين عن الأعمال الهندسية والتركيبات بالمتحف المصري الكبير؛ للكشف عن المتسبب في وقوع الحادث.

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