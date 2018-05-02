وكيله: هذا موقف «صلاح» من الاستمرار مع «ليفربول»

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محمد صلاح

ليفربول

رامي عباس

كشف رامي عباس، مدير أعمال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، عن موقف أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، من الرحيل عن فريقه الحالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال "عباس"، في حوار مع شبكة "CNN " الأمريكية، إن الأمر كان ليبدو مستغربًا إن لم تطلب الأندية الأوروبية الكبرى التعاقد مع صلاح، لافتًا إلى أن الأخير هو أفضل لاعب في إنجلترا، فهو أكثر شيء ثمين في السوق حاليًا.

وحول موقف "صلاح" من الاستمرار مع "ليفربول"، أجاب "عباس"، أن "محمد" سعيد جدًا بالتواجد فى ناديه، ويشعر بأنه يعيش أفضل فتراته مع فريقه، لذلك فهو يركز في الوقت الحالي مع ليفربول وبالفوز بالبطولات بنسبة مائة في المائة.

وأضاف أن كل شخص يتمنى أن يرتبط بلاعب يقدم أداءً بهذا المستوى، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري، يقدم الكاريزما اللازمة التي تجعله محبوبا، فهو متواضع جدا ويمكن التواصل معه بسهولة وهو أمر ملحوظ في سوق حقوق نشر الصور ولدى هذه المؤسسات، إنهم يعلمون أنه ليس متسلطًا، لا يمتلك سلوك التسلط أبدًا.




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