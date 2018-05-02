«أنت أقوى من المخدرات» ندوة بآداب بني سويف

02 مايو 2018 - 09:11 م

نظمت كلية الآداب بجامعة بنى سويف بإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية بالتعاون مع مجلس الوزراء، ندوة بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" بحضور الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية صندوق مكافحة الإدمان والدكتور مصطفى حسن المشرف العام على البرامج الوقائية بمجلس الوزراء والدكتورة عبير عبد الغفار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة غادة طوسون سكرتارية المرأة العاملة اتحاد عمال مصر ودعاء محمد المنسق العام بمحافظة بني سويف وسط حضور هائل من الطلاب.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أهمية هذه المبادرة واعتبرها بمثابة مشكلة أكبر من الإرهاب لأنها من ضمن أسبابه ألا وهي مشكلة الإدمان والمخدرات، وأن الجامعة تسعى بكل طاقتها لتكون المنبر والمنارة التوعوية للشباب لمكافحة هذه الآفة والكارثة الكبرى التي تستهدف الشباب وتستهدف القضاء على المجتمع المصري، كما أشار إلى أن الإدمان مرتبط ارتباط وثيق بالبطالة وعدم وعي الشباب بمتطلبات المجتمع وأهدافه وطموحاته وأنه لابد أن يتجه الشباب نحو إدراك هذه المشكلة والتغلب عليها.