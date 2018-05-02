بعثة «صندوق النقد» في القاهرة لمراجعة الشريحة الرابعة

02 مايو 2018 - 09:12 م

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، بعثة صندوق النقد الدولي تضم عددًا من الخبراء والمسئولين بالصندوق، وكان في استقبالهم لدى وصولهم المطار فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومسئولين بوزارة المالية.

ومن المقرر، أن تقوم البعثة مطلع الأسبوع المقبل بإجراء مراجعة شاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، للحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد والتى تبلغ قيمتها ملياري دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من الصندوق حتى الآن 8 مليارات دولار.



